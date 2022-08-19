Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Известный американский актёр Джейсон Момоа спродюсирует картину о серфингисте Дюке Каханамоку. Об этом 18 августа сообщил портал Yahoo Entertainment.

Джейсон Момоа Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США

Предстоящая лента расскажет о карьерном пути Каханамоку, его вкладе в развитие серфинга и участии в Олимпийских играх. Сценарий для фильма напишет Крис Кеканиокалани Брайт, а в качестве исполнительных продюсеров вместе с Момоа выступят Сюзан Миллер Карлсон и Эрик Карлсон.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джейсон Момоа раскритиковал перезапуск «Конана-варвара» 2011 года. По словам актёра, «одни из лучших съёмок в его жизни превратились в большую кучу дерьма».

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