Тюмень, , 11:32 — REGNUM В Тюменской области за первое полугодие 2022 года внешнеторговый оборот вырос на 80% по сравнению с 2021 годом, экспорт — в три раза. Об этом сообщил на пленарном заседании международного предпринимательского форума СУП тюменский губернатор Александр Моор.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сделали акцент на развитие партнёрских отношений со странами СНГ, Африки, Ближнего Востока, Китаем, Монголией», — пояснил Моор.

Кроме того, в регионе введена новая мера поддержки экспортёров. Это финансирование за счет бюджета до 80% затрат на транспортировку продукции до границы России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области доходы бюджета за шесть месяцев 2022 года составили более 157,7 млрд рублей, или 70% от годового плана, расходы — более 128,4 млрд рублей.

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