Тюмень, 19 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Тюменской области за первое полугодие 2022 года внешнеторговый оборот вырос на 80% по сравнению с 2021 годом, экспорт — в три раза. Об этом сообщил на пленарном заседании международного предпринимательского форума СУП тюменский губернатор Александр Моор.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«Мы сделали акцент на развитие партнёрских отношений со странами СНГ, Африки, Ближнего Востока, Китаем, Монголией», — пояснил Моор.

Кроме того, в регионе введена новая мера поддержки экспортёров. Это финансирование за счет бюджета до 80% затрат на транспортировку продукции до границы России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области доходы бюджета за шесть месяцев 2022 года составили более 157,7 млрд рублей, или 70% от годового плана, расходы — более 128,4 млрд рублей.