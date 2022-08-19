Таруса, Калужская область, 19 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Таруса вновь стала победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Стартовал туристический проект «Прогулки по Тарусе»

В рамках форума «Среда для жизни» председатель правительства России Михаил Мишустин подвел итоги всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах. В число победителей вошла Таруса, которая получит 70 млн рублей на создание рекреационных пространств. Победа Тарусы — это первый для городов Калужской области случай, когда победителем признан населенный пункт, ранее уже побеждавший во всероссийском конкурсе. В 2022 году анонсировано проведение еще одного конкурса, нововведением которого станет возможность участия городов с численностью жителей до 200 тысяч, что позволит присоединиться к участникам — Обнинску.

Всего города Калужской области становились победителями всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 11 раз.