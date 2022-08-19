Москва, 19 августа 2022, 11:31 — REGNUM Российская компания «Промкомпозит» создает «гуманную» версию своего ударного беспилотника «Лиса», который будет не давать силам противника спать по ночам. Об этом сообщил представитель компании-разработчика на форуме «Армия-2022».
Он уточнил, что перед БПЛА «Лиса» не будет стоять задачи уничтожения противника. Беспилотник будет «рядом бомбить и не давать противнику отдыхать».
Как сообщало ИА REGNUM, российское центральное конструкторское бюро «Рубин» представило на форуме «Армия-2022» новейший подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый», Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины.
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