Москва, 19 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Российская компания «Промкомпозит» создает «гуманную» версию своего ударного беспилотника «Лиса», который будет не давать силам противника спать по ночам. Об этом сообщил представитель компании-разработчика на форуме «Армия-2022».

Алексей Колчин ИА REGNUM С беспилотником

«Сейчас делаем полностью автономный полет без пульта. Просто забили координаты, и он летит. Там тактика, чтобы он летал ночью на изнурение противника», — сообщил ТАСС представитель компании.

Он уточнил, что перед БПЛА «Лиса» не будет стоять задачи уничтожения противника. Беспилотник будет «рядом бомбить и не давать противнику отдыхать».

«Четыре вылета за ночь, противник не спит и просто покидает точку без потерь. Очень гуманный получается [беспилотник]», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российское центральное конструкторское бюро «Рубин» представило на форуме «Армия-2022» новейший подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый», Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины.

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