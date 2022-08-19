Бузулук, Оренбургская область, 19 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела о стрельбе в Бузулуке, в результате которой один человек погиб, другой получил ранение. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

Фигурантом по делу проходит 54-летнйи бузулучанин. Ему инкриминируют убийство, покушение на убийство и незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия.

Инцидент произошёл вечером 16 июля 2022 года на территории гаражно-строительного кооператива, расположенного вблизи жилых домов. Пьяный мужчина повздорил с незнакомыми жителями города. После ссоры он побежал домой, вооружился и вернулся на место конфликта. Злоумышленник произвёл два прицельных выстрела в двух горожан и скрылся. Один мужчина скончался больнице, второй проходил курс лечения в связи в ранением предплечья.

«Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сказали в СУ СКР по Оренбургской области.