Москва, , 11:29 — REGNUM Россия может обогнать Великобританию по использованию юаней для международных платежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что РФ пока занимает третье место, уступая Гонконгу и Великобритании.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«В принципе РФ может выйти и на второе место, — сказал Остапкович. — Наверное, Британию мы можем где-то обогнать. Все будет зависеть от нашего внешнеторгового баланса с Китаем. Сейчас, когда по шестому пакету [санкций] Европа не будет принимать российскую нефть, около 30% этой нефти уйдет в Китай. Значит, увеличится внешнеторговый оборот. Конечно, она уйдет с большим дисконтом, но там будет оплата по юаням».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, что выход РФ на третье место по использованию юаня стоит расценивать как нейтральный фактор.

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