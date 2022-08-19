Москва, 19 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Россия может обогнать Великобританию по использованию юаней для международных платежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что РФ пока занимает третье место, уступая Гонконгу и Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«В принципе РФ может выйти и на второе место, — сказал Остапкович. — Наверное, Британию мы можем где-то обогнать. Все будет зависеть от нашего внешнеторгового баланса с Китаем. Сейчас, когда по шестому пакету [санкций] Европа не будет принимать российскую нефть, около 30% этой нефти уйдет в Китай. Значит, увеличится внешнеторговый оборот. Конечно, она уйдет с большим дисконтом, но там будет оплата по юаням».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, что выход РФ на третье место по использованию юаня стоит расценивать как нейтральный фактор.