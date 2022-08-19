Йошкар-Ола, , 11:29 — REGNUM В Марий Эл в период с 19 по 26 августа сохранится высокая (4 класс) пожароопасность лесов. Местами с 22 по 26 августа уровень пожарной опасности достигнет 5 класса, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Лесной пожар в Марий Эл Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл

В ведомстве напомнили, что с 16 по 29 августа в республике действует особый противопожарный режим.

Управление МЧС по Марий Эл убедительно просит граждан быть предельно внимательными и осторожными, соблюдая все правила пожарной безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории Марий Эл действует лесной пожар в Юринском районе, который пришел в регион с территории Нижегородской области. Накануне его площадь оценивалась в 300 гектаров. Непосредственно в Юринском районе действует режим ЧС. По словам главы минприроды республики Алексея Киселева, дважды в сутки вылетает самолет, контролируя работу по тушению пожара, также применяются два беспилотника минприроды Марий Эл.

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