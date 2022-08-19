Вашингтон, 19 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Социальная сеть Truth Social, созданная бывшим президентом США Дональдом Трампом, стала гораздо более популярной после обыска в его поместье Мар-а-Лаго. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Прежде приложение Truth Social занимало 76-е место в рейтинге скачивания App Store, но 9 августа оно поднялось на 15-ю позицию. Многие пользователи стали публиковать в соцсети гневные сообщения в адрес ФБР.

Именно через Truth Social Трамп распространял информацию об обыске.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа сотрудники ФБР США провели обыск в поместье Трампа. Поводом стало расследование министерства юстиции о вывозе в поместье официальных президентских документов.

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