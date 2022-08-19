Москва, , 11:28 — REGNUM То, что Россия поднялась на третье место по использованию юаня в международных платежах, стоит рассматривать как нейтральный фактор, не вызывающий особой радости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что это скорее нейтральный фактор. Но радоваться такому развитию событий не стоит. Потому что мировые расчеты все-таки идут по доллару и по евро. Около 70% расчетов занимают доллар и евро. А потом уже идут британские фунты и швейцарские франки. И совсем малую долю занимает юань, — сказал Остапкович. — Но экономику России надо понять. Раз у нас идут такие санкционные нагрузки по доллару и евро, то естественно и правильно переключаться на другую резервную валюту. В частности на юань».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, РФ в июле 2022 года заняла третье место среди стран мира, которые используют китайский юань в международных платежах.

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