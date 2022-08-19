Москва, 19 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. То, что Россия поднялась на третье место по использованию юаня в международных платежах, стоит рассматривать как нейтральный фактор, не вызывающий особой радости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Я думаю, что это скорее нейтральный фактор. Но радоваться такому развитию событий не стоит. Потому что мировые расчеты все-таки идут по доллару и по евро. Около 70% расчетов занимают доллар и евро. А потом уже идут британские фунты и швейцарские франки. И совсем малую долю занимает юань, — сказал Остапкович. — Но экономику России надо понять. Раз у нас идут такие санкционные нагрузки по доллару и евро, то естественно и правильно переключаться на другую резервную валюту. В частности на юань».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, РФ в июле 2022 года заняла третье место среди стран мира, которые используют китайский юань в международных платежах.