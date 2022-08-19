Канберра, , 11:51 — REGNUM В настоящее время число зараженных граждан Австралии коронавирусной инфекции приближается к 10 миллионам зарегистрированных случаев. Об этом 19 августа сообщило агентство AAP.

Австралия

По всей стране зарегистрировано около 185 000 активных случаев COVID-19, и это общее количество уменьшается ежедневно, поскольку волна «Омикрона» продолжает ослабевать.

Менее 3700 пациентов с коронавирусом остаются на стационарном лечении в больницах по всей Австралии. Сейчас 5,8% от общего коечного фонда страны заняты пациентами с COVID-19.

Более 55% населения вакцинировались от заболевания третьей дозой прививки.

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