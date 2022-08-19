Красноярск, 19 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В центральных и южных районах Красноярского края 20–21 августа в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до — 2 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень

В связи с заморозками МЧС призывает жителей края быть осторожными при эксплуатации печного и электрического отопления.

Добавим, по данным синоптиков, 20 августа в Красноярском крае на юге Таймырского муниципального района местами ожидается сильный северный ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Эвенкии и в центральных районах края ночью и утром местами туман. В Туруханском районе, в центральных и южных районах региона местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области 19 августа местами ожидаются заморозки до 0…-2 °C.

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