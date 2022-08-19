Москва, , 11:27 — REGNUM Решение Народного банка Китая о проведении еще одного понижения курса юаня будет зависеть от динамики роста экономики КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал очередное понижение курса юаня, проведенное китайским регулятором.

Юань

«Все будет зависеть от динамики экономики Китая. Пока тенденция идет отрицательная. На те темпы роста, которые они предполагали (3,5-4%), они не выйдут. Максимум они выйдут на 3%, а то и 2,8%. И если они увидят, что темпы роста экономики не перестают падать, то Народный банк Китая может провести еще одну небольшую коррекцию курса юаня, — сказал Остапкович. — Кроме того, важно то, как они будут относиться к ковиду. Они очень чувствительны к этой ковидной атаке. Они могут закрыть города и предприятия, ограничить потребительскую активность. Плюс у них большой государственный и корпоративный долг — огромный пузырь. Я не думаю, что он может лопнуть, но такая тенденция к надуванию пузыря присутствует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал о том, что в настоящее время видны очевидные признаки ухудшения экономического состояния КНР.

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