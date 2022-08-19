Канберра, , 11:36 — REGNUM Уходящий посол Европейского союза в Австралии Майкл Пульч заявил, что ЕС по-прежнему готов продавать военную технику Канберре, чтобы восполнить любые пробелы в оборонительных возможностях, возникшие в результате отмены контракта по покупке французских подводных лодок. Об этом 19 августа сообщило агентство AAP.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Первые атомные подводные лодки, которые должны быть поставлены США или Великобританией в рамках оборонного альянса Aukus, не будут готовы ещё более десяти лет. Об этом ясно дал понять посол Пульч.

Однако между Европейским союзом и Австралией существует давнее оборонное сотрудничество.

«Фрегаты, бензиновые лодки… и бронетехника действительно поступают из Европы, и мы продолжаем работать вместе в этом пространстве оборонного сотрудничества. Европа разработала первоклассную технологию, которую она готова экспортировать в такие страны-единомышленники, как Австралия», — заявил посол Пульч в комментариях AAP.