Канберра, 19 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Уходящий посол Европейского союза в Австралии Майкл Пульч заявил, что ЕС по-прежнему готов продавать военную технику Канберре, чтобы восполнить любые пробелы в оборонительных возможностях, возникшие в результате отмены контракта по покупке французских подводных лодок. Об этом 19 августа сообщило агентство AAP.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

Первые атомные подводные лодки, которые должны быть поставлены США или Великобританией в рамках оборонного альянса Aukus, не будут готовы ещё более десяти лет. Об этом ясно дал понять посол Пульч.

Однако между Европейским союзом и Австралией существует давнее оборонное сотрудничество.

«Фрегаты, бензиновые лодки… и бронетехника действительно поступают из Европы, и мы продолжаем работать вместе в этом пространстве оборонного сотрудничества. Европа разработала первоклассную технологию, которую она готова экспортировать в такие страны-единомышленники, как Австралия», — заявил посол Пульч в комментариях AAP.