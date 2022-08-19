Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказался прекратить уголовное дело в отношении уральского охранника, испортившего картину Анны Лепорской «Три фигуры». Об этом пишут СМИ.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Накануне. Ru, на прекращении дела настаивала сторона защиты. Адвокат обвиняемого просил суд ограничиться назначением штрафа. По его словам, несмотря на небольшой размер пенсии, охранник сможет выплатить сумму, определённую судом.

В ходе судебного заседания, обвиняемый раскаялся в содеянном. «Если бы мне сказали, что это московская, я бы даже к ней не подошёл. Зачем мне это нужно?», — в отчаянии сказал уралец». Следующее заседание суда назначено на 26 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл декабре 2021 года в «Ельцин-центре», где проводилась художественная выставка. Охранник ручкой пририсовал глаза картине, стоимость которой оценивается в 75 млн рублей. При этом мужчина уверял, что совершить такой поступок его уговорили некие дети. Они якобы сказали, что это являются авторами картины. Стоимость реставрации полотна эксперты оценили в 250 тыс.