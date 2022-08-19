Вильнюс, 19 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Протест властям Китая в связи санкциями в транспортной сфере, которые ранее были объявлены Пекином за контакты Вильнюса с Тайванем, выразили литовские власти. Нота соответствующего содержания была вручена поверенному в делах Китая в Литве Цюй Байхуа, об этом сообщил 18 августа МИД Литвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Односторонние решения Китая являются ничем не обоснованными, нарушают международное право и суверенитет Литвы. Требуем их отзыва», — утверждается в ноте.

Отметим, 12 августа Пекин объявил о введении персональных санкций в отношении заместителя литовского министра по транспорту Агне Вайцюкявичюте, а также о прекращении сотрудничества с Литвой в сфере транспорта.