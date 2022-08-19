Сеул, 19 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё встретился 19 августа с послом США в Южной Корее Филипом Голдбергом, с которым обсудил двусторонние отношения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей парламента.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

В ходе встречи представитель Южной Кореи отметил, что посол США сыграет важную роль в развитии двустороннего союза между Сеулом и Вашингтоном, а также добавил, что назначение Голдберга показывает, насколько правительство США ценит отношения и союз между странами.

Ким Чжин Пхё также упомянул визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сеул, заявив, что представительница США продемонстрировала «лидерские качества» и «харизму», а также укрепила сотрудничество между законодательными органами двух стран.