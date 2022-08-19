Москва, , 11:25 — REGNUM В настоящее время наблюдаются очевидные признаки ухудшения экономического состояния Китая, что отражается и на курсе юаня по отношению к доллару. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал информацию о том, что Народный банк Китая в очередной раз понизил курс юаня.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китайский юань — это единственная из шести конвертируемых валют, которая не имеет плавающего курса. Юань регулируется Народным банком Китая. И при определенной диверсификации экономики китайский центробанк начинает повышать или понижать курс своей валюты, — сказал Остапкович. — Сейчас наблюдаются очевидные признаки ухудшения экономического состояния Китая. Это не значит, что в КНР рост экономики сменится падением. Но у них тормозится рост. И вполне понятна реакция центрального банка — он хочет сделать китайскую продукцию более конкурентной. То есть фактически они делают ее более дешевой, снижая курс юаня. Это для Китая традиционная вещь. Они всегда два-три раза в год занимаются такими корректировками курса».

Напомним, как сообщалось ранее, Народный банк КНР понизил курс китайской национальной валюты до 6,8065 юаней за доллар.