Село Парфеньево, Костромская область, 19 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В двух районах Костромской области — Парфеньевском и Костромском справились с лесными пожарами, сообщения о которых поступили утром 18 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Пресс-служба МЧС по Костромской области Лесной пожар в Костромском районе Костромской области

В Парфеньевском районе потушили 1 гектар леса, пламя затронуло «небольшие» отложения торфа и нижний ярус растительности. Борьба с огнём шла более 12 часов.

В Костромском районе очаг локализовали на площади в 2,3 гектара. На месте работали лесничие, оперативная группа Костромского местного пожарно-спасательного гарнизона. Специалистом удалось справиться с пожаром за 13 часов.

В общей сложности в тушении пожаров были задействованы 36 человек и 12 единиц техники. Всего с начала лета в области случилось 16 подобных происшествий.