Москва, 19 августа 2022, 11:24 — REGNUM Культурные площадки Москвы приготовили более 60 мероприятий ко Дню флага России. Об этом 19 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Для москвичей и гостей столицы подготовили концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы, отметила вице-мэр.

«Свою программу представят парки, музеи, библиотеки, культурные центры, городские кинотеатры и ВДНХ. Они приглашают посмотреть исторические фильмы, выступления творческих коллективов, побывать на тематических выставках, послушать лекции по истории нашей страны и узнать о достижениях выдающихся соотечественников», — сказала Сергунина.

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