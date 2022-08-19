Москва, 19 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Культурные площадки Москвы приготовили более 60 мероприятий ко Дню флага России. Об этом 19 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Для москвичей и гостей столицы подготовили концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы, отметила вице-мэр.

«Свою программу представят парки, музеи, библиотеки, культурные центры, городские кинотеатры и ВДНХ. Они приглашают посмотреть исторические фильмы, выступления творческих коллективов, побывать на тематических выставках, послушать лекции по истории нашей страны и узнать о достижениях выдающихся соотечественников», — сказала Сергунина.