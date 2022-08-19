Канберра, 19 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Ранее на этой неделе федеральный орган по планированию аннулировал аренду российским правительством участка земли в Ярралумле, богатом пригороде Канберры, где Москва собиралась строить своё новое посольство. 19 августа газета The Guardian опубликовала комментарий, данный ей по этому поводу пресс-секретарем посольства РФ в Канберре.

Флаг Австралии

Ранее австралийские СМИ писали, что российское правительство пыталось привлечь подрядчиков для надзора за работами, но это попытки были заблокированы из-за опасений, что фирмы связаны с российской разведкой.

В свежих комментариях для The Guardian представитель посольства РФ предположил, что правительство Австралии постоянно пыталось помешать попыткам дипмиссии защитить себя от шпионажа со стороны Канберры.

«В современном мире посольства строятся по определенным стандартам безопасности, включая защиту от шпионажа со стороны принимающей страны. Не вдаваясь в подробности, мягко говоря, австралийская сторона вовсе не стремилась к тому, чтобы гарантировать это в отношении нового здания российского посольства в Канберре», — заявил пресс-секретарь посольства РФ.