Бухарест, , 11:24 — REGNUM Подразделения ВМС Румынии спасли в районе черноморского порта Констанца на юге страны тонувшее маломерное судно, на борту которого находились 80 человек, включая 24 ребенка. Об этом 19 августа сообщает бухарестская информационная служба News.ro.

По предварительным данным, все пассажиры водного транспортного средства оказались нелегальными иммигрантами из стран Северной Африки. Судном управлял гражданин Турции.

Все спасенные лица были доставлены в региональный центр временного содержания беженцев. Ведется следствие.