Канберра, 19 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Австралия предоставит дополнительные 25 миллионов австралийских долларов (17,3 млн долларов США), чтобы помочь Шри-Ланке удовлетворить неотложные потребности в продовольствии и медикаментах, поскольку страна переживает самый тяжёлый экономический кризис за 70 лет. Об этом 19 августа написала британская The Guardian.

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Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг и министр по делам Тихоокеанского региона Пэт Конрой объявили об обязательстве, согласно которому ответ Австралии на официальную помощь в целях развития составит 75 миллионов австралийских долларов (51,9 млн долларов США).

«Наша поддержка будет предоставляться через агентства ООН для предоставления продовольствия, услуг в области здравоохранения и питания, доступа к безопасной воде и необходимой поддержки для тех, кто подвергается риску, включая женщин и детей», — говорится в совместном пресс-релизе министров.