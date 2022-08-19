Томск, 19 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Томской области ищут автора писем с угрозами террористического характера против детских садов. Как сообщили ИА REGNUM в центре управления регионом со ссылкой на правоохранителей, сообщения носят ложный характер.

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«По всем признакам это сообщение носит фейковый характер, тем не менее у спецслужб есть отработанный и эффективный порядок реагирования на подобные, пусть даже ложные, угрозы», — отметил замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоногов.

По его словам, власти работают в настоящее время с руководством и персоналом учебных заведений. Он также заверил, что здоровью детей ничего не угрожает.

По данным портала «VTomske», всего письма с угрозами были направлены в восемь детсадов. В МВД отметили, что они могут быть классифицированы как террористические преступления.