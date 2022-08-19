Москва, 19 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В мире расположено 26 стран, площадь которых меньше по размерам, чем территория Москвы (2511 км²). Самое маленькое государство в мире — Ватикан, его площадь составляет 0,49 км², что в четыре раза меньше, чем площадь самого маленького района столицы — Арбата (2,11 км²), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Индийский океан

На втором месте по наименьшей площади страны занимает Монако (2,02 км²). На территории всей Москвы уместятся 1243 Монако, На третьем и четвёртых местах — Науру и Тувалу, островные государства в Тихом океане — 21 км² и 26 км² соответственно. В Москве могло бы поместиться 119 Науру и 96 Тувалу.

В топ-10 самых маленьких стран мира вошли Сан-Марино (61 км²), на территории Москвы это государство уместится 41 раз, Лихтенштейн (160 км² — 15 раз уместится на территории столицы), Маршалловы острова (181 км², в 13,8 раз меньше Москвы) Сент-Киттс и Невис (островной курорт на Карибах, 261 км² — почти в 10 раз меньше столицы России),

Восьмое место заняли Мальдивские острова — 300 км², в 8,4 раза меньше Москвы. Замыкают десятку самых маленьких стран мира Мальта — 316 км², почти в восемь раз меньше Москвы), и Гренада — островное государство на Карибах площадью 344 км² (в 7,3 раза меньше российской столицы).

Также в список стран мира меньших по площади, чем Москва вошли ещё 16 стран: карибские микрогосударства Сент-Винсент и Гренадины (389 км²), Барбадос (430 км²), Антигуа и Барбуда (442 км²), Сент-Люсия (616 км²), Доминика (751 км²), Палау (459 км²), Микронезия (702 км²), Тонга (747 км²), Кирибати (811 км²), Сан-Томе и Принсипи (964 км²), Коморские острова (1862 км²), Сейшельские острова (452 км²), остров Маврикий (2040 км²), Бахрейн (778 км²), Сингапур (726 км²) и Андорра (468 км²).

Как сообщало ИА REGNUM, самая доступная страна для путешествий российских туристов по миру — Турция.

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