Москва, 19 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Власти Японии стремятся вывести свою страну в лидеры мирового движения русофобов. Об этом 19 августа заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Он выступил на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Патрушева, США и их вассалы для оправдания собственных авантюр прибегают к циничной лжи и переписыванию истории.

«В качестве примера можно привести Японию, которая изо всех сил стремится занять лидирующие позиции среди мирового движения русофобов», — сказал он.