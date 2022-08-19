Казбековский район, Дагестан, , 11:20 — REGNUM В Дагестане задержали стрелка, ранившего четверых человек в селении Алмак Казбековского района. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили 19 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Арест Rusvesna.su

Подозреваемый — 43-летний местный житель, который из-за неприязненных отношений с 44-летним односельчанином устроил конфликт со стрельбой. Инцидент произошел вечером 18 августа на улице Имама Шамиля.

«Между 44-летним местным жителем и подозреваемым произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого последний совершил покушение на убийство местного жителя, однако находившиеся рядом лица остановили его, получив незначительные ранения, в связи с чем подозреваемый не смог довести свой преступный умысел до конца», — сообщили подробности происшествия в СКР по региону.

В настоящее время изъято оружие, из которого стрелял подозреваемый — травматический пистолет, назначены экспертизы, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении стрелка.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате конфликта со стрельбой в дагестанском селе были ранены четыре человека, в том числе экс-сотрудник полиции, заместитель имама, депутат и сельский житель.

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