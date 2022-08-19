Канберра, 19 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. 18 августало известно, что одна из компаний, работающих в штате Виктория, разместила у себя в соцсетях пост, где с помощью фотошопа пририсовало голову бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона к дровосеку на дереве. 19 августа журналисты телеканала Nine News сообщили, что таких откровенных насмешек над Моррисоном в интернете появилось необычайное множество.

Clrdms Скотт Моррисон

Бесчисленные мемы появились после того, как стало ясно, что на посту премьер-министра Австралии Моррисон принёс тайную присягу и получил полномочия пяти федеральных министров, не проинформировав общественность.

Суть мемов сводится к тому, что компании размещают изображения с лицом Моррисона, чтобы порекламировать свои бренды — Скотт Моррисон в тайне трудится дровосеком, плотником или прачкой и никому об этом не говорит.

Самой смешной фотографией признано изображение Моррисона с шиной под мышкой в автомастерской.