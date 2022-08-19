Осло, 19 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Норвегия может лишиться права проведения международных соревнований на территории страны из-за нарушения антидопингового кодекса. Об этом 19 августа сообщает телекомпания NRK.

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Отмечается, что по норвежским законам спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут быть проверены на допинг без согласия родителей или опекунов.

Из-за этого ни один несовершеннолетний норвежский спортсмен за последние два года не проходил тестирование без предупреждения. Это означает, что Антидопинговый комитет Норвегии (ADNO) нарушал международный антидопинговый кодекс.

Теперь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может ввести санкции в отношении Норвегии — от штрафов до запрета проводить международные соревнования на территории страны.

Кроме того, свой статус может потерять ADNO. А одной из последующих мер может стать лишение права участия в Олимпийских и Параолимпийских играх или других турнирах.