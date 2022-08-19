Курск, , 11:18 — REGNUM В результате атаки Курской области беспилотниками киевских боевиков получил ранения один пограничник. Об этом 19 августа сообщает телеграм-канал Baza.

Беспилотник Wetron.com.cn

«Курскую область атаковали беспилотниками. Аппараты сбросили пять бомб, пострадал один пограничник и автомобили», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным источника, 18 августа около 08:00 мск в районе хутора Кучеров в Беловском районе три беспилотника сбросили на российскую территорию три бомбы, в результате чего пострадал один пограничник.

Кроме того, уточняется, что спустя несколько часов беспилотные летательные аппараты сбросили ещё два снаряда на хутор, в результате чего получили повреждения четыре автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о создании демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и выводе оттуда российских военнослужащих безответственное и не может быть воплощено в жизнь.