Оренбург, 19 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция проводит проверку по факту ДТП с участием такси. Авария произошла в ночь на 19 августа, сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП с такси

По данным полиции, на ул. Гагарина водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, и автомобиль врезался в дорожное ограждение. От удара машина опрокинулась.

В момент ДТП пассажиров в салоне не было. 22-летний водитель не пострадал. Известно, что такси работает в сервисе Uber.

По данным Госавтоинспекции, в июле в Оренбуржье произошло 119 ДТП. В них погибли 24 человека, травмы получил 141 человек.