Валуйский район, Белгородская область, , 11:20 — REGNUM После пожара на складе с боеприпасами у села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области никто не пострадал. Об этом на своей странице в социальной сети 19 августа заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Пожар на соенном складе в Тимоново Цитат из видео

Глава региона отреагировал на сообщение подписчика так — «самое главное никто не пострадал. С остальными проблемами справимся».

Власти эвакуировали из четырёх ближайших сёл порядка 80 человек. Их разместили в санатории. Многих жителей забрали к себе родственники.

По словам главы Валуйского горокруга Алексея Дыбова возгорание на складе с боеприпасами локализовано. «Серьёзных разрушений в домовладениях нет», — ссылается на руководителя округа РИА Новости.