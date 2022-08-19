Нижний Новгород, , 11:17 — REGNUM По состоянию на 0:00 мск 19 августа, пройденная огнем площадь пожара в Воротынском районе достигла 3,8 тыс. гектаров. Об этом свидетельствуют данные ФБУ «Авиалесоохрана».

Пожар в заповеднике Пресс-служба ЕДДС Темниковского района

Накануне нижегородский губернатор Глеб Никитин заверял, что к ликвидации природного пожара привлечены все возможные силы территориальной системы ЧС. Кроме того, для применения встречного отжига планируется задействовать авиадесантников из Тюмени, которые имеют большой опыт работы в болотистой местности.

Главам сопредельных с Воротынским районов поручено готовить пункты временного размещения на случай необходимости эвакуации граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался еще 11 августа. 15 августа он перешел на территорию Юринского района Марий Эл. Накануне площадь, пройденная огнем, составляла 3,3 тыс. гектаров, при этом в региональном управлении МЧС подчеркивали, что активное горение наблюдается на площади 800 гектаров. В Марий Эл горело 300 гектаров леса.

В Нижегородской области 18 августа был объявлен режим ЧС. С 19 августа на всей территории региона запрещено посещение лесов, ранее запрет действовал только в 26 районах. Никитин предупреждал, что обстановка для тушения пожара пока складывается неблагоприятным образом, погода жаркая и ветреная. По прогнозам синоптиков, жаркая и сухая погода сохранится в области до конца недели — 21 августа.

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