Канберра, 19 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Представители СМИ 19 августа спросили премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза, намерен ли он провести комплексное расследование тех мер по борьбе с пандемией коронавируса, к которым прибегло предыдущее правительство страны под руководством Скотта Моррисона и нынешнее под контролем лейбористов. Альбаниз такую возможность допустил, передает телеканал Nine News.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Действующий премьер-министр подчеркнул, что нынешнее федеральное правительство Австралии всё ещё борется с последствиями пандемии COVID-19, но какое-то расследование всё же должно быть проведено.

«Будет рассмотрено, что мы сделали правильно, что мы сделали неправильно, и можем ли мы добиться большего», — сказал Альбаниз.

Журналисты пишут, что Энтони Альбаниз высказался за проведение расследования на фоне скандала с секретными полномочиями Скотта Моррисона. Если в ходе расследования выяснится, что правительство Моррисона действовало неумело, это станет ещё одним ударом по Либеральной партии.