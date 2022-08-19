Москва, 19 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. США и Великобритания станут виновниками возможной техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 19 августа заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Kremlin.ru Николай Патрушев

Он выступил на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Патрушев отметил, что с подачи американцев украинская армия наносит удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. По его словам, если техногенная катастрофа произойдёт, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира.

«При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники», — заявил секретарь Совбеза.

Также он обратил внимание, что Запад готовится к открытому вооружённому конфликту с Россией.