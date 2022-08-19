Уфа, , 11:22 — REGNUM Соглашение с Калининградским облпотребсоюзом подписал министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев. Об этом 19 августа он сообщил в своем телеграм-канале.

Проба меда Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Гусев отметил, что сейчас он работает на межрегиональном форуме бизнеса и власти «Дни ритейла на Балтике», на котором и было подписано соглашение о сотрудничестве с Калининградским облпотребсоюзом.

Отмечается, что документом предусмотрена организация встречных поставок региональной продукцией, обмен практическим опытом, информационными материалами и техническими наработками.

«Отрадно, что теперь в магазинах с продукцией народных промыслов Калининградской области будет представлена продукция наших местных производителей, в том числе, дипломантов проекта «Продукт Башкортостана», — заявил министр, выразив уверенность в том, что эта кооперация будет взаимовыгодна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены сотрудничать с Ираном в сфере лесной промышленности.