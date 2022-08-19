Ставрополь, , 11:16 — REGNUM В Ставропольском крае 18 августа вечером прошли сильные ливни с градом в ряде районов. Из-за грозы произошли аварийные отключения света в городах Михайловск и Ставрополь. Часть районов осталась без электроснабжения. В Ставрополе число абонентов, у которых погас свет, составило 3100 человек, в Михайловске — около 3 тыс. человек, пишет ТАСС. Аварийные бригады в настоящее время восстанавливают электроснабжение.

Работы по ликвидации аварий на электросетях Primorsky.ru

При отключении подстанции в хуторе Вязники в Шпаковском округе без света остались около 2 тыс. абонентов. По словам главы Шпаковского округа Игоря Серова, энергетики работали, восстанавливая электроснабжение, всю ночь, включить свет большинству жителей обещают к 11:00.

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщил о сильном граде, обрушившемся на поселок Урожайный. Град прошелся и по станице Боргустанской, и посёлку имени Чкалова, рассказали в администрации округа. Его размеры были сопоставимы с крупным грецким орехом. Есть сообщения о повреждении кровли в нескольких жилых домах.