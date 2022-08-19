Париж, , 11:15 — REGNUM Министерство внутренних дел Франции уточнило число погибших в результате шторма на острове Корсика, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным министерства, на Корсике в результате непогоды погибли пять человек. Министерство пересмотрело предварительное число жертв Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен, прибывший на Корсику, сообщил о шести погибших.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выражает поддержку «сильно пострадавшим» корсиканцам и призывает к осторожности.

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