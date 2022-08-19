Ульяновск, , 11:14 — REGNUM В Ульяновской области все три проекта, представленные малыми городами, вошли в число победителей федерального конкурса по благоустройству. Они получат по 70 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Благоустройство улиц Дарья Антонова © ИА REGNUM

Федеральные гранты в размере 70 млн рублей на реализацию проектов в 2023 году получат Сурское, Карсун и Барыш. Их концепции благоустройства территорий отмечены на VI Всероссийском конкурсе создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

В Карсуне смогут приступить ко второму этапу благоустройства исторической части города по проекту «Перекрёсток веков»: изменения ждут центральную площадь имени В. И. Ленина и прилегающую аллею. Ранее заявлялось, что предлагается создать молодёжно-спортивное пространство, обустроить читальный зал и уличный кинотеатр, а также воссоздать Троицкую ярмарку, которая проводилась в городе в XVII — ХХ века.

В Сурском будет реализован проект «Промзинское кольцо», который предполагает обновление центра города с кольцевым маршрутом Автостанция — Никольская гора. В Барыше появится прибрежная территория у пруда в микрорайоне Гурьевка.

Напомним, что на конкурс проектов по созданию комфортной среды подано 280 заявок из 75 регионов. По итогам отбора комиссия определила 160 проектов-победителей, между которыми распределено 20 млрд рублей федеральных средств.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее победителями всероссийского конкурса становились проекты пять городов Ульяновской области. Помимо указанных трёх городов, федеральный грант также получали Инза (реконструкция парка Горького) и Сенгилей (обновление парка «Тишь да гладь»). На федеральные средства также преобразили торгово-ярмарочную площадь в посёлке Сурское.

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