Запорожье, Украина, 19 августа 2022, 11:13 — REGNUM Заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о создании демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и выводе оттуда российских военнослужащих безответственное и не может быть воплощено в жизнь. Об этом 19 августа заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его мнению, реальное конструктивное действие по ЗАЭС — это введение режима тишины с жесткими санкциями силового и экономического характера за его нарушение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гутерреш заявил, что зона Запорожской АЭС должна быть демилитаризована, а военная техника и персонал должны быть выведены со станции.
Отметим, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, киевский режим занимается ядерным шантажом.
Читайте также: Захарова обвинила Киев в ядерном шантаже