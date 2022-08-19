Запорожье, Украина, 19 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о создании демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и выводе оттуда российских военнослужащих безответственное и не может быть воплощено в жизнь. Об этом 19 августа заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

«Это исключено. Это безответственное заявление. Предлагать оставить атомную станцию без защиты и в опасности мог человек, либо не понимающий рисков, или, наоборот, понимающий и подталкивающий к трагедии и непоправимым последствиям. Подобное заявление ставит под вопрос уровень компетенции генсека ООН», — сказал он РИА Новости.

По его мнению, реальное конструктивное действие по ЗАЭС — это введение режима тишины с жесткими санкциями силового и экономического характера за его нарушение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гутерреш заявил, что зона Запорожской АЭС должна быть демилитаризована, а военная техника и персонал должны быть выведены со станции.

Отметим, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, киевский режим занимается ядерным шантажом.

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