Канберра, 19 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Министр Австралии по вопросам изменения климата Крис Боуэн заверил, что стандарты эффективности использования топлива станут главным фактором достижения паритета цен на электрические и бензиновые автомобили в стране. Об этом он объявил на пресс-конференции 19 августа, передает телеканал Nine News.

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«Стоимость электромобилей снизится и в ближайшие несколько лет достигнет паритета с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания», — сказал Боуэн.

Он также отметил, что в этом деле «хороша любая политика».

Более того, в соответствии с новой политикой, объявленной федеральным правительством Австралии 19 августа, иностранные производители автомобилей будут обязаны импортировать в страну определенный процент электромобилей своей марки.