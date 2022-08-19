София, , 11:12 — REGNUM Дети, пострадавшие в результате масштабного ДТП сербского туристического автобуса в районе Стара-Загоры (Центральная Болгария), в срочном порядке будут доставлены на родину. Об этом 19 августа сообщает софийская газета «Факты».

Согласно официальной информации, для гарантирования их безопасности власти Болгарии предоставят им специальный экспорт из десятков полицейских автомобилей и мотоциклистов. Кроме того, болгарский МИД распорядился обеспечить так называемый «зеленый коридор» для соответствующего транспорта при пересечении границы между Болгарией и Сербией.

Напомним, 14 августа в Старозагорской области перевернулся автобус с сербскими туристами. На момент аварии в салоне транспортного средства находились 53 человека, включая 38 детей. В болгарские клиники были госпитализированы 9 детей и двое взрослых.