Канберра, , 11:17 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, выступая 19 августа в эфире телеканала Nine News, заявил, что федеральное правительство его страны прибегнет к «дипломатическим представлениям», поскольку власти Индонезии готовятся освободить производителя бомб, стоящего за взрывами на Бали в 2002 году.

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52-летний Умар Патек должен выйти из тюрьмы Поронг через несколько дней после досрочного освобождения в рамках празднования Дня независимости Индонезии. Власти Бали утверждают, что Патек уже не является радикальным элементом и не опасен для общества.

Он отсидел десять лет из 20-летнего заключения.

«Это причинит дополнительные страдания австралийцам, которые были семьями жертв взрывов на Бали», — заявил Альбаниз.