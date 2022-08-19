Стрежевой, Томская область, , 11:11 — REGNUM Город Стрежевой в Томской области выиграл конкурс Минстроя России на лучший проект созданий комфортной городской среды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Стрежевой, Томская область Администрация города Стрежевой

На всероссийский конкурс поступило 280 заявок из 75 регионов. Победителей определила комиссия во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Стрежевой участвовал в номинации «Малые города» с проектом «Сердце Нефтеграда», который предусматривает обустройство объединенной территории 1-го микрорайона, городского парка и прилегающих территорий.

«Проект вошел в число победителей и получит из федерального бюджета 85 млн рублей на реализацию», — отметили в администрации.